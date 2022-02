À partir de ce lundi 28 février, Ores, qui travaille déjà sur plusieurs rues de l’entité péruwelzienne, va mener un gros chantier au niveau de la Neuve Chaussée à Péruwelz, une artère qui sera mise à sens unique.

"Des conduites vont être posées sur toute la longueur de la chaussée et l’objectif est notamment de boucler le réseau de gaz pour le renforcer et pour anticiper les besoins futurs qui émaneront des entreprises qui s’installeront progressivement au niveau du zoning Polaris, indique Frédéric Boogaerts, porte-parole d’Ores. Il y aura forcément une augmentation de la demande de gaz au fur et à mesure que les entreprises viendront s’implanter sur le zoning. Il s’agit donc d’améliorer le réseau. Nous mettrons le plan des travaux en ligne."

Car évidemment, ces travaux, qui sont prévus pour une durée de deux mois, jusqu’au 29 avril à 17 h, auront un impact important sur le trafic puisque la Neuve Chaussée est la principale porte d’entrée dans Péruwelz en venant de l’autoroute ou de Leuze. L’impact se matérialisera à plusieurs niveaux: stationnement, circulation et accès aux commerces.

Ainsi, jusqu’au 29 avril donc, le stationnement sera interdit rue Neuve Chaussée du côté des immeubles pairs dans la portion comprise entre le rond-point Esso (à la croisée des rues Neuve Chaussée, rue de la Loquette et de la Résistance) et le rond-point Polaris (à la croisée des rues Neuve Chaussée, rue du Grand Vent et chemin de Thumaide).

La circulation dans la rue Neuve Chaussée dans cette portion s’effectuera dans un seul sens, de Leuze vers Péruwelz, et la vitesse y sera limitée à 50 km/h. La circulation en sens inverse sera déviée au départ du rond-point Esso via la rue de la Résistance, la rue Ponchau et le zoning Polaris.

Accès garanti aux commerces

L’accès aux commerces de la Neuve Chaussée sera garanti et ne sera autorisé qu’au départ du rond-point Polaris et la sortie des commerces ne pourra se faire qu’en direction de Péruwelz. Dans ce cadre, une signalisation explicite sera posée non seulement aux abords du chantier mais également sur les voiries.

Par ailleurs, la circulation dans la rue de la Verrerie, portion entre la rue de la Résistance et la rue Neuve Chaussée, s’effectuera dans les deux sens. Si, en raison de l’emprise des travaux, la circulation des piétons venait à être entravée, celle-ci serait interdite et déviée à l’opposé de la voirie.