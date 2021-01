Péruwelz fait partie des neuf communes de Wallonie picarde à avoir obtenu des subsides de maximum 25 000 € afin d’installer des caméras de vidéosurveillance dans le cadre de la lutte contre les dépôts sauvages. Une nouvelle qui réjouit évidemment Yves Wuilpart (Ecolo), échevin en charge de l’environnement et des travaux. Quant aux endroits où seront installées ces caméras, l’intéressé préfère rester discret.

"Disons que nous n’avons pas encore arrêté exactement les endroits où nous les placerons. De toute façon, je ne suis pas certain que divulguer où nous allons les mettre soit une bonne chose. Il faut garder l’effet de surprise, en sachant que chaque semaine, nos services ramassent des quantités et des quantités de déchets. Il y a bien évidemment des points sensibles dans l’entité qui ont été relevés et que nous connaissons."

En ce moment, la pêche aux subsides est fructueuse du côté de Péruwelz. "En plus des subsides pour ces caméras, nous venons aussi d’obtenir une somme de 108600 € pour notre plan d'action pour l'énergie durable et le climat. Il y a quelques mois, nous avions obtenu plus de 200 000 € pour des investissements Ureba sur les implantations de l’école de Bon-Secours, tandis que nous allons recevoir aussi quelque chose dans le cadre de notre plan local de propreté. Bref, nous sommes allés chercher plus de 300 000 € à travers ces dossiers", assure Yves Wuilpart.