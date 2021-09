Créé en 2016 près de la Poudrière, le zoning commercial de l’Intermarché vivote. La moitié des cellules commerciales sont vides. Le Brico a été fermé il y a deux ans et demi environ et le Chausséa (ex Brantano) n’a jamais retrouvé de repreneur depuis l’arrêt de ses activités.

Mais la société W.E.B. (Warehouse Estates Belgium) envisage de redynamiser le site en restructurant les cellules actuelles. Pour ce faire, elle sollicite un permis intégré afin de diviser deux des cellules de l’ensemble commercial, et envisager des changements d’enseignes.