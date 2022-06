En réponse à une question de Jean-Philippe Régibo (PS) concernant la date d’ouverture postposée de la piscine en plein air, le bourgmestre, Vincent Palermo, a confirmé que le bassin n’avait pas pu rouvrir ses portes ce lundi 20 juin comme initialement prévu.

En cause, un problème au niveau des deux pompes. Elles étaient parties à l’entretien mais à leur retour, il s’est avéré qu’elles ne fonctionnaient pas. Au final, il faudra les remplacer. Coût: entre 17000 et 18000 €.

La piscine pourrait, dans le meilleur des cas, rouvrir dans une quinzaine de jours si un fournisseur est rapidement trouvé. "Au départ, on nous avait parlé de six semaines mais les délais ont été ramenés à quinze jours", confie Vincent Palermo. "Certains agents ont accepté de modifier leurs congés et dès lors, la piscine pourra rester ouverte plus longtemps que prévu, à savoir jusqu’au 24 septembre."