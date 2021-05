Quel été à Péruwelz ? Le bourgmestre, Vincent Palermo, a fait le point sur les festivités et événements organisés par le Rond’eau des sources tout au long de l’année. Il a aussi évoqué l’organisation des plaines de vacances, qui sont maintenues (5 juillet-13 août) et l’ouverture de la piscine. Cette dernière sera accessible du 23 juin au 11 septembre sur réservation. Nous aurons l’occasion d’y revenir.

Le gros point d’interrogation concernait la Sainte-Anne, qui draine chaque année dans le parc entre 6000 et 7000 personnes. Le doute est levé. Elle ne pourra pas avoir lieu cette année.

"Nous avions pris contact avec des artistes dont certains avaient des contrats signés en d’autres endroits et qui ont été reportés en raison du Covid. Ils ne savaient pas venir chez nous. Et puis, au niveau des prochaines étapes du déconfinement, la jauge sera de 2500 personnes en extérieur à partir du 1er juillet. La Sainte-Anne, c’est 6000-7000 personnes et cette année, les gens ont tellement envie de sortir de chez eux que ça aurait peut-être été plus de monde encore. Il s’agit d’un événement gratuit et il n’est pas question de filtrer les entrées. Mais laisser des gens debout sans distanciation dans le parc aurait été de l’inconscience. Nous sommes les premiers déçus mais nous ne voulions pas prendre de risques. Il y aura encore des tas de Sainte-Anne."

Le bourgmestre confirme par ailleurs que la foire se tiendra bien dans le respect des mesures sanitaires durant l’été.

Autre événement annulé, qui devait se tenir le 30 mai, la gare aux fleurs. Là aussi, pour des raisons évidentes liées à la crise sanitaire. "Le prochain assouplissement du protocole sanitaire n’est prévu que le 9 juin et il aurait été difficile d’organiser la gare aux fleurs dans des conditions normales", a précisé le bourgmestre.

Concernant les autres grands rendez-vous annuels, Rétro Péruwelz devrait se tenir en septembre mais sans doute pas dans sa forme habituelle. Le bourgmestre se veut plus optimiste à propos de la fin d’année avec la parade et la tenue du marché de Noël.

"En matière d’illuminations, nous allons faire encore plus. Au niveau de la parade, il y aura de nouveaux costumes et de nouveaux groupes. Nous avons fait l’acquisition de 17 nouveaux chalets, ce qui portera le total à 45 pour le marché."

Bref, Noël se présente bien. En espérant que d’ici là…