Suite à un problème de santé, Gwennaelle a trouvé une nouvelle activité devenue une véritable passion. A l'aide de son imagination, elle crée de nombreux accessoires en résine.

Gwennaelle Devolder s'est lancée dans la création en résine. Laissant libre cours à son imagination, elle élabore des accessoires comme des pinces, des boucles d'oreilles ou encore des porte-clés pour ses proches, sa famille mais également pour elle-même. Une véritable passion qui est donc survenue un peu par hasard.



"J'ai commencé cette activité en octobre dernier. Je suis basketteuse et malheureusement, je me suis déplacée la rotule durant un match. Il était donc impossible pour moi de bouger pendant plus de trois semaines. Dès lors, j'ai dû trouver un passe-temps pour pouvoir m'occuper et me changer les idées. Comme je regardais énormément de vidéos sur la création en résine, je n'ai pas hésité une seconde avant de lancer dans cette activité", déclare la jeune femme.



Autodidacte, cette passionnée a appris à confectionner ses accessoires aux allures naturelles, à l'aide de différents tutoriels. Petit à petit, Gwennaelle s'est davantage perfectionnée dans ce domaine artistique.



"Je réalise essentiellement des créations love avec des lumières, des cendriers et il y a peu, j'ai débuté la création de stylos. Tout d'abord, je prépare mon matériel à l'avance. Ce qui est le mieux à faire car cela peut se catalyser dans mon récipient. Ensuite, j'élabore ma résine A, ma résine B et puis je mélange et les sépare en fonction des couleurs".



Les créations en résine sont de plus en plus tendances et réalisés par de nombreux jeunes. Toutefois, pour cette jeune créatrice, il va de soi qu'il y a toujours la possibilité d'en faire qu'à sa tête et laisser notre esprit se libérer à travers ses propres créations.



"Selon moi, une fois que l'on commence, des personnes s'inspirent et commencent à leur tour à créer. L'avantage dans cette activité, c'est qu'on peut faire ce que l'on veut et laisser son imagination se libérer. On peut jouer avec les couleurs mais également les fleurs. Dans tous les cas, j'adore ce que je fais et je ne regrette absolument pas d'avoir commencé cette passion", conclut Gwennaelle Devolder.