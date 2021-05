Une campagne de participation citoyenne est lancée par la Ville à propos de son site Internet.

La Ville travaille à l'élaboration d'un tout nouveau site et souhaite obtenir l'avis des internautes afin que la nouvelle plateforme puisse correspondre à leurs attentes et leurs besoins.

La plateforme actuelle a été lancée en 2012 et a connu quelques évolutions au fil du temps. Dix ans plus tard, l’administration communale souhaite pouvoir offrir une nouvelle jeunesse et de nouveaux objectifs à sa vitrine sur le web.

Un gros chantier qui durera plusieurs mois et qui à terme débouchera notamment sur un nouveau graphisme, une réorganisation des rubriques, le développement de nouveaux outils interactifs au bénéfice des citoyens ou encore l’intégration de nouveaux supports vidéo.

Mais le site Internet d’une administration communale doit avant tout répondre aux attentes des citoyens. Le collège communal, via la cellule communication, lance donc une enquête de satisfaction et d’utilisation du site Internet. Cette participation citoyenne sera accessible en ligne jusqu’au 31 juillet.

Les internautes seront invités à compléter le formulaire en vue de partager leurs expériences de navigation positives et négatives. Leurs réponses permettront de faire évoluer le nouveau site en fonction de leurs attentes et de leurs besoins.

Voici le lien pour accéder au questionnaire : www.peruwelz.be/internet