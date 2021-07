Un marquoir flambant neuf ainsi que des chronomètres de 24 secondes accrochés aux paniers au niveau du hall des sports Roi Baudouin à Péruwelz. Les sportifs sont satisfaits, plus particulièrement les basketteurs.

"En plus, sur les deux terrains latéraux, quatre nouveaux panneaux en plexiglas remplacent nos vieilles planches de bois, souligne le président de la JS, Dominique Potiez, qui est évidemment ravi de la tournure des événements. L’ensemble des membres de la JS Peruwelz et moi-même tenons à remercier notre bourgmestre, Vincent Palermo, ainsi que tous ses élus pour l’investissement et le travail. Merci aussi à Willy Detombe qui a toujours suivi l’évolution de notre petit club familial."

Pour Dominique Potiez, il était absolument nécessaire que ces investissements soient effectués pour le bien du club. "Le basket péruwelzien pourra ainsi accueillir les autres clubs fièrement et dignement ! Quel bonheur de pouvoir recommencer une saison avec un tel matériel de qualité. Merci aussi tout particulier aux travailleurs de l’ombre de notre commune."