La température est montée d’un cran en milieu de semaine à Péruwelz. Des bagarres ont eu lieu sur la Grand-Place en soirée et plusieurs combis de police ont été mobilisés pour venir mettre fin aux agissements des clients de certains cafés.

Evidemment, le bourgmestre, Vincent Palermo, ne pouvait laisser passer ces faits. "J’ai convoqué, en présence d’un représentant de la police, deux cafetiers de la Grand-Place pour leur rappeler leurs droits mais aussi leurs devoirs. Les clients des terrasses doivent pouvoir venir boire un verre en famille ou entre amis en toute quiétude. On a besoin de sérénité et de sécurité, assure Vincent Palermo. Je n’étais pas content et je l’ai fait savoir. Il est de la responsabilité des cafetiers de veiller à ce que tout se passe bien, que les gens se sentent à leur aise. Le message a été donné très clairement. De tels agissements sont inacceptables. Les clients ne doivent pas risquer un coup ou une bousculade lorsqu’ils viennent prendre un verre. Un avertissement a donc été fourni et si les choses n’évoluent pas dans le bon sens, on peut aller jusqu’à la fermeture des établissements. Ce n’est pas l’image que je veux donner de ma Ville, même si je sais que le phénomène ne touche pas que Péruwelz. En plus, nous avons mis en place des mesures pour soutenir les commerçants, au niveau des terrasses notamment, alors ce n’est pas pour tolérer ce genre d’incident."

Par ailleurs, le bourgmestre péruwelzien nous précise qu’il n’a reçu aucune demande officielle concernant la retransmission des matchs de l’Euro sur écran géant.