Au moment d’aborder le compte du CPAS, le huitième de suite en positif avec un boni de 156 000 €, tout en gardant des fonds de réserve et en prévoyant la création de deux provisions, le président, Georges Hocq (MR-IC), a aussi dressé un état des lieux de l’aide sociale.

Au niveau du RIS, le revenu d’intégration sociale, il faut savoir que la moitié des bénéficiaires est issue de la tranche des 18-25 ans. "C’est la raison pour laquelle nous avons renforcé le pôle éducatif au sein de notre structure. Fin 2019, nous étions à 289 RIS. On est passé à 272 fin 2020 et nous sommes aujourd’hui à 253. Du côté de la réinsertion, nous étions à 46 personnes fin 2019, à 68 fin 2020 et désormais, 80 personnes sont en réinsertion, a détaillé le président. Ces gens deviennent acteurs de leur vie, ils se reprennent en main. Nous développons la réinsertion socioprofessionnelle à travers les formations, très importantes. Ces personnes peuvent ainsi retrouver leurs droits."