Pour les mois de juillet et août, le CPAS de Péruwelz recrute des étudiant(e)s, soit en tant qu’aide-soignant, soit comme aide-cuisinier.

"Il s’agit bien de jobs pour le service cuisine et le service soignant au niveau du home Petit Gobert, confirme le président du CPAS, Georges Hocq. Comme vous pouvez le constater, le CPAS de Péruwelz aide les étudiants et propose de l’emploi."

L’étudiant aide-cuisinier participera au bien-être des résidents en préparant et en dressant les repas à partir des consignes, méthodes de travail et règles de sécurité. Au niveau des conditions particulières d’accès, les candidatures d’étudiant(e)s en restauration/cuisine de collectivité seront privilégiées. Posséder le permis de conduire est obligatoire.

L'aide-soignant, lui, interagit entre les résidents et les infirmiers/infirmières. Il/elle informe les infirmières sur l'état physique et moral des résidents et tient l'entourage informé des évolutions, en gérant son énergie et ses émotions dans les situations difficiles. Il/elle contrôle les facteurs de mesure de l'état de santé des personnes et veille à avoir un impact sécurisant sur ces dernières et leur entourage. Là, encore, il y a des conditions particulières d’accès.

Dans un cas comme dans l’autre, il faut envoyer votre candidature pour le 25 mai au plus tard à l’attention de Monsieur le Président par mail à l’adresse : recrutement@cpas.peruwelz.be

Pour tout connaître sur les modalités ainsi que sur les documents à fournir avec votre dossier de candidature, rendez-vous sur la page Facebook Ville de Péruwelz ou sur le site Internet de la Ville : www.peruwelz.be