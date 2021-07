Dans l’entité de Péruwelz, le développement rural a permis l’aboutissement en une vingtaine d’années de plusieurs dossiers, comme la création de maisons de village à Wasmes-A-B, Braffe et Callenelle, la construction et l’aménagement de bâtiments pour en faire des logements ou encore la revitalisation du cœur des villages.

Un appel à candidatures pour faire partie de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) est relancé par la Ville de Péruwelz. Pour rappel, la CLDR est composée de citoyens et d’élus et se réunit au moins quatre fois par an. Elle joue le rôle d’instance d’avis et se veut représentative de la population.

Parmi ses missions figure le suivi de l’élaboration du Programme communal de Développement rural (PCDR), qui regroupe des projets touchant aux thématiques de la mobilité, de l’économie, de l’aménagement du territoire et de l’identité locale.

Le but est aussi de réfléchir, proposer et concrétiser des projets et actions afin d’améliorer le cadre de vie des habitants ainsi que la biodiversité.

"Cette procédure est mise en route tout simplement pour procéder au remplacement de certains membres suite à des déménagements ou à des décès", explique Sophie Deghilage, agent responsable de la Commission Locale de Développement Rural.

Le formulaire de candidature est accessible sur www.peruwelz.be/rural et la version papier est disponible à l’accueil de l’hôtel de ville.

Infos complémentaires auprès au 069 25 40 46 ou via sophie.deghilage@peruwelz.be