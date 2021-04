Les services d’aide aux familles de la Ville et du CPAS vont être rassemblés.

Dans le programme stratégique transversal (PST) de Péruwelz figure le développement des synergies entre Ville et CPAS. C’est dans ce cadre que le Galion (cellule d’aide familiale dépendant du CPAS) et la Maison de la Parentalité (Ville-PCS), deux services qui viennent en aide aux familles, seront réunis.

"C’est une avancée, un tournant dans la convention entre Ville et CPAS, a souligné le bourgmestre, Vincent Palermo (MR-IC). On met ici en place l’union de la Maison de la Parentalité et du Galion, dont le travail est assez semblable, ceci pour un maximum d’efficience. Nous agirons de la sorte dans d’autres secteurs dans le futur."

Un rapprochement qui a suscité plusieurs questions dans le chef de Dimitri Kajdanski (PS).

"Qu’en sera-t-il des effectifs et des projets ? Ces structures répondent déjà à un besoin social. Or, avec le Covid, ces besoins ont encore été multipliés. Il faudrait donc optimiser et non rationaliser ces services. Dans un an, serait-il possible de faire le bilan des actions qui auront été menées ?"