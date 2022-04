La friterie l'Arrêt 110 ne doit plus être présentée auprès des habitants de l'entité de Péruwelz. Situé à la rue des Ecoles, le commerce a fait partie à plusieurs reprises, du classement des meilleures friteries de Belgique. Grâce à sa carte originale, Laurent émerveillait les papilles de ses clients avec son célèbre burger Jack Pepper, fourni d'oignons cuits au Jack Daniel’s. Aujourd'hui, Laurent a décidé de tirer sa révérence et de se montrer discret.

Après 10 ans de bons et loyaux services, l'ancien gérant avoue ressentir "un certain ras-le-bol". "Désormais, je souhaite vivre autre chose. Le coronavirus et l'augmentation des prix ont joué un rôle considérable sur ma décision. En plus, cette situation ne va malheureusement pas s'améliorer. Je me sens apaisé et non attristé. Une autre aventure voit le jour au sein de l'ancienne friterie".

Une seconde vie pour l'établissement

Effectivement, même si de nombreux clients et amis ont déjà fait part à Laurent de leur tristesse, ils pourront toujours franchir les portes non plus de l'Arrêt 110 mais du Jardin d'Ophélie. Fleurs coupées, compositions, bougies ou encore décorations ont pris place dès ce vendredi 29 avril. Dans le secteur depuis 10 ans, Ophélie Deverchin a accepté la proposition de Laurent, celle de donner une seconde vie à son établissement. "Je considère son geste comme un véritable cadeau. La crise économique ou encore celle du coronavirus ne me font pas peur. Bien au contraire, en cette période, la population a besoin de se retourner vers le naturel, de se faire plaisir et d'embellir son intérieur". Même si d'autres fleuristes existent déjà dans l'entité, Ophélie compte bien se démarquer et avoir sa propre clientèle.

A l'approche du 1er mai et de la fête des mères, la fleuriste est prête à affronter cette grande période. Ouverte tous les jours (sauf le mercredi) ainsi que les jours fériés, Ophélie Deverchin a désormais le plaisir de vous accueillir dans sa boutique colorée et n'hésitera pas à vous conseiller non pas un burger mais de jolies fleurs.

Page Facebook: Au jardin d'Ophélie | Facebook