Péruwelz : le marché s’étend © DR Beloeil - Péruwelz - Leuze G.Dx

Les étals reviennent notamment sur la Grand-Place. De nouvelles mesures seront mises en place dès ce vendredi au niveau du marché à Péruwelz.

Il peut désormais accueillir plus de 50 exposants et à partir de ce vendredi 10 juillet, les étals seront de retour aussi sur la Grand-Place ainsi que sur le parking du hall des sports Roi Baudouin en plus de ceux présents rue Astrid.

Les mesures de précaution comme port du masque recommandé pour les visiteurs, gel désinfectant et distanciation sociale restent d’application.