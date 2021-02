Ce mardi, David Clarinval, ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, sera en visite… virtuelle à Péruwelz.

A la demande du bourgmestre péruwelzien, Vincent Palermo, le ministre a accepté de venir à la rencontre des indépendants péruwelziens et plus particulièrement de ceux qui sont encore fermés à l'heure actuelle afin d’évoquer leur situation et les perspectives.

La visioconférence est donc programmée ce mardi 9 février à 15h30.

Si vous êtes un commerçant de l'entité de Péruwelz et que vous souhaitez échanger avec le ministre, n'hésitez pas à contacter le service Développement économique au niveau de l’administration communale de Péruwelz pour obtenir le lien de la visio en envoyant un mail à commerce@peruwelz.be ou par téléphone au 069 25 40 56.