Qu'est-ce qui vous préoccupe en tant que citoyen ? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir ? Le moniteur de sécurité, vaste enquête menée auprès de la population à propos de différents thèmes de sécurité, lève le voile et tente de répondre à ces questions. La perception des citoyens sur les questions de sécurité est indispensable à la mise en œuvre d'une politique de sécurité ciblée et efficace. C'est pourquoi le moniteur de sécurité est un instrument important.

Péruwelz participe à l’enquête puisque le collège communal a marqué son accord sur l'inscription au moniteur de sécurité 2021. "Nous avons choisi à Péruwelz de compléter le questionnaire standard du moniteur de sécurité par trois questions locales afin de pouvoir apporter certaines réponses à des problématiques justement plus locales, précise le bourgmestre, Vincent Palermo. Ces questions portent sur notre règlement général de police, les comportements inciviques qui devraient être traités en priorité par nos agents constatateurs et fonctionnaires de police, les gardiens de la paix et les améliorations que notre zone de police devrait apporter à son fonctionnement et ses actions pour offrir un meilleur service à la population."

Les citoyens seront questionnés sur leur sentiment d'insécurité, leurs possibles problèmes de voisinage, la qualité de l'action policière. L'initiative est organisée par la police en collaboration avec le SPF Intérieur et les autorités locales. Les données recueillies contiennent des informations précieuses pour l'élaboration de la politique de sécurité.

"Nous invitons donc tous les citoyens qui recevront ce questionnaire à prendre le temps nécessaire pour répondre aux questions de l'enquête. Leur participation est primordiale, assure le bourgmestre. Maintenant, insistons sur le caractère aléatoire de la sélection des citoyens. Les personnes sont sélectionnées via un échantillon statistique pour participer au moniteur de sécurité. Elles recevront un courrier postal avec le questionnaire à proprement parler."

Les réponses seront traitées de manière totalement anonyme. Concrètement, les questionnaires concernant le moniteur de sécurité seront envoyés à partir de la mi-septembre. Les résultats sont attendus durant le premier semestre 2022.