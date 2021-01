Sauf décision de justice contraire, pas question de stopper la mesure pour le bourgmestre.

Pour l’instant, le port du masque est obligatoire dans certaines rues du centre-ville de Péruwelz mais aussi dans une partie de Bon-Secours.

C’est dans ce contexte que Willy Detombe (RPP) a questionné le bourgmestre. "Un jugement a récemment été pris par un juge bruxellois. Il a estimé que la mesure du port du masque obligatoire était contraire à la Constitution. Ce juge vient d’acquitter un homme pris en flagrant délit de non-utilisation du masque dans l’espace public. Cela ne risque-t-il pas de faire jurisprudence ? J’estime pour ma part que le port du masque est un devoir moral pour soi et pour protéger les autres mais certains ne vont-ils pas en profiter et utiliser cette décision pour ne plus porter le masque ? Ne pouvez-vous pas brancher votre juriste sur le sujet et en informer la population ? Une communication claire envers la population semble nécessaire."