Ce lundi 27 septembre, J.R. comparaissait dans quatre affaires différentes, jointes pour faciliter les débats et déterminer la peine encourue. "Je suis là pour assumer mes responsabilités", a répété à plusieurs reprises le prévenu, habitant Péruwelz.

Le premier dossier concernait des coups et blessures sur deux personnes mineures fin juillet 2018. "Trois filles sont passées à côté de moi, dont l’une avec un joint en bouche. J’ai voulu faire le beau et leur ai dit: ‘Ce n’est pas bien de fumer’, sauf que leurs petits copains respectifs, quelques mètres plus loin, n’ont pas apprécié la réflexion. Ils se sont mis à me taper. Je me suis défendu", a expliqué l’homme âgé de 24 ans. Pour la seconde affaire, c’est le prévenu lui-même qui a appelé la police. Son ex-compagne, jalouse, a tenté de lui prendre son téléphone. Il l’a repoussée. Celle-ci est tombée dans les escaliers et a fini inconsciente après sa chute. La petite fille de la jeune femme, âgée de 4 ans, a assisté à la scène.