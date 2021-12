En juin 2018, l’affaire avait fait grand bruit à Péruwelz… On apprenait qu’un professeur de religion et de citoyenneté dans l’enseignement communal primaire de Péruwelz avait été interpellé et ensuite privé de liberté pour avoir détenu, facilité l’usage et offert des produits stupéfiants à des mineurs.

Des faits que l’homme a reconnu, ce lundi, à la barre du tribunal correctionnel de Tournai. Il a ainsi invité à plusieurs reprises des jeunes âgés de 13 à 16 ans et leur a offert du cannabis ainsi que du poppers, qu’ils consommaient ensemble… sur son lit. "Tout a commencé lorsque l’un des jeunes a été retrouvé, par un éducateur de son école, en possession de cannabis, rappelle le substitut du procureur du roi. Le jeune a expliqué qu’il avait obtenu les stupéfiants auprès du prévenu." Et ce n’est pas le seul mineur d’âge à avoir profité des stupéfiants offerts par le prévenu. "Pour mon client, il s’agissait de moments d’échange, de partage, de discussions avec ces jeunes, explique l’avocat du prévenu. Il n’y avait aucune intention malveillante dans son chef. Il n’a pas contraint ces jeunes, on parlait, on fumait, on sniffait… mais aujourd’hui, il reconnaît qu’il s’agissait d’un comportement contraire à la morale."