Le projet d’aménagement intérieur de la gare de Péruwelz a été présenté par l’auteur de projet Luc Stiévenart (Adem).

Au rez-de-chaussée, on retrouvera un espace dédié au tourisme et aux expositions et une surface dévolue à Horeca tandis que dans les annexes est prévu un local à vélos.

L’étage, lui, sera composé de plusieurs espaces polyvalents pour entreprises et de salles pouvant accueillir les associations et des conférences.

Le budget global s’élève à 3,5 millions avec des subsides à aller chercher du côté de l’agence wallonne du patrimoine, du SPW Rénovation urbaine et d’Ideta (compensation). Le début du chantier pourrait intervenir en 2022 et les travaux s’achèveraient en 2023 dans le scénario le plus optimiste. Nous reviendrons en détails sur ce projet dans notre journal papier.