Le groupe socialiste veut un tableau reprenant l’ensemble des clubs et associations. Il a voté non.

Le conseil communal de Péruwelz a abordé l’octroi des subventions aux associations et les mesures d’assouplissement liées à la crise sanitaire. Vincent Palermo a ainsi annoncé qu’une certaine souplesse sera de mise.

"On veut tendre vers une simplification et une plus grande tolérance. Il faut bien entendu pouvoir justifier les subsides reçus mais pour 2021, on sera plus souple étant entendu qu’il y a eu des frais pour les clubs qui n’entraient pas en ligne de compte avant et qu’ensuite, si les clubs ou associations ne parviennent pas à dépenser ou utiliser les subsides, ils auront l’occasion d’expliquer au collège pourquoi ils n’ont pas pu les utiliser."

Il était question de la partie 1 des subventions, sous-entendu qu’il y aura d’autres parties ensuite et que donc, les subventions qu’il s’agissait de voter ici ne concernent que certaines associations.

Luc Rigaux (PS) approuve l’assouplissement mais s’interroge. "Comment va-t-on recalculer ces subsides ? Quelle est la clé de répartition ? Justement, la répartition actuelle n’est-elle pas obsolète ? Des associations figurent plusieurs fois dans le tableau. La clé de répartition a toujours été la même, mais je n’accepte pas cet argument. Elle existe depuis longtemps mais elle ne me semble pas juste. Il est prématuré pour nous de voter un tel tableau. C’est mettre la charrue avant les bœufs."