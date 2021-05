Depuis quelques mois, l’ambiance était, comment dire, à la fois tendue et détestable lors des séances du conseil communal. Un climat qui a fait sortir Thierry Rosvelds, chef de groupe MR-IC, de sa réserve en début de conseil ce mardi.

"Certains débats n’auraient pas dû avoir lieu ici. Nous sommes tombés dans les abysses de la politique communale et ce n’est en tout cas pas l’image que je veux donner de mon engagement et de la commune. Les gens attendent autre chose que du théâtre. J’ose espérer des débats plus démocratiques, productifs, contradictoires aussi mais surtout respectueux de toute personne qui siège au sein du conseil."

De théâtre, il en a encore été question en cours de séance. Néanmoins, les débats ont été plus constructifs et plusieurs élus, comme Yves Wuilpart (Ecolo), l’ont fait remarquer. C’est tant mieux.

En début de séance toujours, le bourgmestre, Vincent Palermo (MR-IC), a souhaité mettre les choses au point concernant le recours introduit sous la houlette de Willy Detombe par les groupes RPP, PS et AC contre le nouveau règlement d’ordre intérieur du conseil communal. L’opposition avait jugé, notamment, que les limites imposées au niveau des questions d’actualité, à savoir une seule par conseiller, étaient trop drastiques. Muselée, l’opposition ? Pour le bourgmestre, certainement pas.

La tutelle n’a pas donné de suite favorable à ce recours, a-t-il précisé. Il est indiqué dans la décision que chaque conseilleur peut poser une question d’actualité et qu’il n’y a pas de discrimination. Le débat public n’est pas mis à mal par la limitation du nombre de questions orales et cette limitation est de nature à faciliter la tâche du président de séance. Cette limitation des questions orales ne constitue pas une restriction dans l’exercice du mandat dès lors que le conseiller a le droit de poser des questions écrites et de déposer des points complémentaires à l’ordre du jour."