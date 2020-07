Le 6 mars dernier, le Rotary Club de Péruwelz et l’Inner wheel Péruwelz Pays des Vernes ont organisé la venue au centre culturel de Quevaucamps de la troupe de Sois Belge et tais-toi. Les bénéfices de la soirée ont servi à l’achat de dix pousse-seringues qui ont été remis en ce début de semaine à la plateforme de soins palliatifs du Hainaut occidental (ARCSPHO) depuis son siège de la chaussée de Renaix à Tournai.

Ce matériel est utilisé dans le but de rendre la fin de vie des patients la plus sereine possible. Nous reviendrons sur les détails de cette action dans notre édition de mercredi.