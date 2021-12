La grande parade féerique de Noël n'aura pas lieu à Péruwelz. On le savait depuis la semaine dernière. Cette fois, c'est le village de chalets, qui devait s'ouvrir ce vendredi et pour deux week-ends, qui est annulé.

"Suite au comité de concertation de ce vendredi 3 décembre et à de nombreux échanges avec les différents niveaux de pouvoirs durant le week-end, nous devons nous rendre à l'évidence et annuler notre village de chalets, indique le bourgmestre, Vincent Palermo, à travers un communiqué. Plusieurs raisons ont motivé cette décision. D'abord, la situation au sein des milieux hospitaliers. Plus de 60% des lits sont occupés aux soins intensifs par des patients Covid, avec une liste d'attente qui s'allonge pour des patients en attente d'examens médicaux ou opératoires. Ensuite, l'attention particulière accordée aux enfants en les obligeant depuis ce 6 décembre à porter le masque à partir de 6 ans pour éviter de contracter et de communiquer le virus. Enfin, de nombreuses annulations de la part des exposants du village de chalets en raison du risque sanitaire mais aussi des mesures à appliquer et à faire respecter."