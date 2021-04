Le dossier de subsidiation devra être transmis avant le 30 septembre.

Le conseiller socialiste Jean-Philippe Régibo, toujours attentif à l’évolution du milieu sportif, a interrogé le bourgmestre au sujet de l’aide de 40 € qui sera octroyée pour les affiliés des clubs, soutien décidé par la Wallonie.

"Je ne dois pas vous rappeler que les clubs sportifs sont en grande difficulté de trésorerie. Pour leur permettre de pérenniser et de relancer leurs activités, le Gouvernement wallon vient de débloquer 22 millions d’euros afin d’octroyer une aide de 40 € à chaque affilié. Fournie via les communes, cette aide sera accessible aux clubs sportifs affiliés à une fédération reconnue, constituée en ASBL ou en association de fait. Quelques contreparties sont également demandées : pas d’augmentation des loyers des infrastructures sportives ni des cotisations 2021-2022. La subvention régionale sera reçue sur base d’un dossier justificatif transmis à la Région par les communes au plus tard le 30 septembre 2021."