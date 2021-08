Si, dans les jours ou les semaines à venir, vous organisez un événement à caractère culturel, associatif ou même sportif, des outils de communication sont à votre disposition. Les colonnes d’affichage en font partie et la commune de Péruwelz signale qu’elles sont accessibles dans les différents villages de l’entité.

Vous en trouverez à Baugnies rue de Mortagne (carrefour de l'Epinette), à Braffe rue de la Place, à Brasménil et à Bury face à l'église, à Callenelle au niveau du carrefour rue de Tournai et rue des Fiefs, à Roucourt rue J. Bouchain (face à l'ancienne justice de paix), à Wasmes-A-B rue de la Gare et enfin à Wiers à côté de l'ancienne maison communale.

Il y a bien entendu des règles à respecter en matière d’affichage et la teneur de chaque message doit rester correcte.