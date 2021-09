Pour entamer sa prochaine décennie vers un jardinage plus respectueux de l'environnement et pour inviter les citoyens à faire de même, les jardins partagés seront officiellement labellisés "Eco-jardin témoin" lors des portes ouvertes qui auront lieu ce vendredi 24 septembre entre 15 heures et 19 heures. Une mare aménagée pour accueillir plus de biodiversité sera également inaugurée lors de cette journée. Les membres du collectif citoyen, "la soupe aux cailloux" seront présents dès 17h30 pour animer des ateliers papotes autour l'alimentation durable, le respect de l'environnement…

Les jardins se trouvent très exactement dans la cité de la Roë à la rue de l'Oisellerie. "L'adhésion au réseau des éco-jardins se signale par une plaque officielle décernée par le parc naturel des Plaines de l'Escaut mais aussi par un diplôme remis aux jardiniers également décerné par le PNPE. Il y a aussi l’engagement au respect de la charte Eco-jardins où les jardiniers s'engagent à jardiner sans pesticides et à favoriser les engrais à base de produits naturels, comme le compostage, souligne Pascal Sauro, qui coordonne les jardins partagés. Il s’agit d’augmenter le potentiel de biodiversité des jardins, de privilégier une faune et une flore locales diversifiées, comme des haies variées, une mare, un verger, une prairie fleurie et d’encourager son voisinage à s'engager dans une démarche similaire."

La pose de panneaux explicatifs est aussi programmée. "Nous en disposerons six au sein des jardins partagés de la Roë pour représenter le potager au naturel, la mare accueillant la biodiversité, la haie d'essences locales, les abris pour la petite faune, le verger et les prairies fleuries."

En dehors de la journée portes ouvertes, les jardins partagés de la Roë sont accessibles librement au public tous les mercredis entre 13 heures et 17 heures du 1er mars au 31 octobre. L'accès est gratuit. Infos auprès de Pascal Sauro au 069 77 96 35, au 0472 742 712 ou encore via pascal.sauro@peruwelz.be