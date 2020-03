L’administration communale en dira plus dans les prochaines heures.

La ville de Péruwelz a communiqué ceci sur son site Internet.

"Comme annoncé hier soir par la Première ministre, des mesures complémentaires entrent en vigueur ce vendredi 13 mars, à minuit jusqu’au 3 avril inclus afin d’endiguer la propagation de l’épidémie de Coronavirus. Ces mesures seront, bien entendu, d’application sur le territoire de Péruwelz. En synthèse : les cours sont suspendus dans les écoles, les rassemblements de toute nature sont interdits, les cafés et restaurants sont fermés. Il s’agit d’une première communication, l’administration communale de Péruwelz reviendra vers vous en cours de journée pour vous donner plus de détails dès que le gouvernement fédéral nous aura transmis les arrêtés. N’hésitez pas à vous abonner à la page Facebook de la ville afin d’être tenu au courant de l’évolution de la situation au jour le jour. Nous relaierons également les infos via le site Internet de la ville. Tous les détails du dispositif sont consultables sur le site info-coronavirus.be Pour les citoyens ayant des questions, les numéros de téléphone suivants sont accessibles : questions relatives à la santé ou à l’ordre public au 0800 14 689, questions relatives à l’économie au 0800 120 33."