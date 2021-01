Depuis mars, le personnel soignant se mobilise pour rendre le quotidien des résidents (maisons de repos, personnes en situation de handicap...) le plus agréable possible dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons. Il a ainsi fallu s'adapter et faire preuve d'ingéniosité. C’est le cas à l’hébergement Arc-en-Ciel à Péruwelz, qui accueille des personnes autistes ou déficientes mentales.

"Le Covid peut toucher plus sérieusement certains types de publics et nous devons donc veiller, depuis 9 mois, à les protéger davantage. Cela implique donc aussi de limiter et de réglementer les sorties et les contacts extérieurs, à savoir visites, retours en famille et activités de groupes avec d'autres institutions, explique Steeve Honorez, éducateur chef de groupe. Les contacts sociaux, indispensables au plein épanouissement et au bien-être psychique de chacun, sont aujourd'hui directement touchés par les mesures sanitaires en application et amènent, par défaut, à un certain isolement social, même si des alternatives existent et sont en place depuis plusieurs mois, comme des appels en visio. Le 11 décembre dernier, la Résidence Belle Rive à Tournai lançait un appel à projet visant à proposer de prendre un peu de son temps pour envoyer aux personnes qui n'ont pas ou peu de visites un courrier, un mot, un dessin, une carte de vœux, un coloriage, une carte postale... Bref, un message d'espoir afin qu'il y ait dans leurs yeux la magie de Noël."

Il n'en a pas fallu plus pour que neuf résidents de l'atelier Ecriture de l'hébergement Arc-en-ciel, Fabrice, Karim, Mirella, Cédric, Jean-Luc, Céline, Pascal, Christopher et David, se mobilisent comme beaucoup d'autres, sous le regard bienveillant de leur éducatrice, Mégane Laurence.

"Chacun a vraiment eu l'occasion de mettre sa touche personnelle dans sa création, en commençant par la création du texte, tout en passant par la calligraphie utilisée ou encore les ornements et décors sur les cartes postales, assure-t-elle. Certains ont exprimé leur enthousiasme par la volonté et le désir de donner un peu de leur personne pour redonner le sourire aux personnes âgées ou encore l'intérêt de cette démarche envers des personnes qui n'ont pas ou peu de contacts avec le monde extérieur, contrairement à nous. Lors de cet échange, le pari a été pris de promouvoir et d'entretenir ce nouveau lien et de perpétuer les échanges entres nous tout au long de l'année... Les résidents sont déjà impatients de recevoir les réponses à leurs courriers ! Une belle aventure en perspective ! "

Aux environs de la Noël, la Résidence Belle Rive annonçait déjà la réception de près de 6 000 courriers venus de Belgique, de France et même du Royaume-Uni à l'occasion de cette belle initiative.