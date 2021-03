Un défi à réaliser selon vos envies et vos endroits favoris jusqu’au 12 mai.

La 287e unité des scouts et guides pluralistes de Péruwelz a décidé de marcher dans les pas de Jules Verne et de Phileas Fogg en lançant un grand défi : réaliser un tour du monde en 80 jours…en marchant. Le pari est donc d’accomplir les plus de 41 000 kilomètres qui équivalent au tour de la terre jusqu’au 12 mai, l’aventure ayant début le 22 février. Des dates tout sauf anodines pour les scouts.

"Le 22 février correspond à la naissance de Baden-Powell, fondateur du scoutisme, tandis que le 12 mai marquait la date d’organisation de notre apéro local", confie Luc Rigaux, responsable de l’unité.