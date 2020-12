A Péruwelz, le port obligatoire du masque au centre-ville et dans certaines rues de Bon-Secours a été prolongé jusqu’au 15 janvier en attendant de voir si la situation sanitaire permet d’alléger les mesures.

Par contre, alors que les visites dans les maisons de repos et autres institutions de l’entité étaient également interdites, la donne a changé à ce niveau.

Le bourgmestre n'interdit plus les visites dans les maisons de repos et les institutions de l'entité de Péruwelz. Il revient aux directions des établissements d'arrêter les modalités pratiques de ces visites et ce dans le respect des normes régionales.