La solidarité se poursuit en soutien aux victimes des intempéries. Il y a une dizaine de jours, suite aux terribles inondations qui ont ravagé une partie de notre pays, les comités de Miss Péruwelz, Miss Chièvres et Miss Leuze avaient décidé d’unir leurs efforts afin de récolter un maximum de dons pour les sinistrés. L’opération a connu un beau succès.

Les comités remettent le couvert, cette fois pour aller nettoyer sur place. Ainsi, un car partira de Péruwelz ce samedi 31 juillet à 7 h 45. "Nous démarrerons du parking Bel&Bo pour prendre la route de Chaudfontaine, où nous allons aider au nettoyage, indique Christopher Malaise, responsable du comité Miss Péruwelz.

"Nous repartirons de là-bas vers 18 heures. Nous demandons une participation de 8 €. C’est juste pour payer le car et en aucun cas pour retirer un quelconque bénéfice, bien entendu. Une gaufre et une bouteille d’eau seront offertes à chaque participant. Il est préférable de se munir du matériel nécessaire comme seaux, raclettes, brosses, pelles et autres afin de pouvoir se mettre directement en action sur place. Des produits de nettoyage sont les bienvenus également. Par contre, nous avons stoppé la récolte de vivres."

Pour réserver votre place dans le car, contactez Christopher Malaise au 0455/12 25 92. Vous pouvez aussi joindre les différents comités sur Facebook.