Plusieurs nouvelles lignes express vont être lancées par le TEC. Parmi elles, la ligne E41 Péruwelz-Renaix, qui sera opérationnelle dès le 1er septembre. "Notre nouvelle ligne E41 Péruwelz-Renaix reliera les localités de Péruwelz, Roucourt, Leuze, Hacquegnies et Renaix. Elle permettra de rejoindre la gare SNCB de Leuze et assurera des correspondances avec les trains de/vers Bruxelles et Tournai. La ligne proposera 12 voyages par jour, à savoir dans chaque sens trois le matin et trois le soir et circulera du lundi au vendredi toute l’année", précise l’équipe communication du TEC.

Cette ligne est donc complémentaire à l’offre existante, avec des horaires en lien avec les correspondances SNCB à Leuze et des arrêts dans les parcs d’activités économiques Polaris à Péruwelz et Rosco à Renaix. "Une offre de lancement vous propose d’utiliser ce bus pendant tout le mois de septembre pour seulement 5 €", indique-t-on à la commune de Leuze.

Pour Nicolas Dumont, échevin de la mobilité sur Leuze, cette nouvelle ligne s’inscrit dans une volonté de développer un projet entre villes voisines. "Suite à la présentation des lignes express aux échevins de la mobilité lors de l'Organe de Consultation de Bassin de Mobilité, j'avais réagi avec mon homologue péruwelzien Yves Wuilpart sur l'intérêt de développer une telle ligne au sein de notre entité. Une réunion avait été organisée en janvier 2020 avec les élus de Peruwelz, Leuze et Frasnes, nos conseillers en mobilité et des représentants du SPW et du TEC. Ce projet s'est réalisé au final grâce à l'excellent travail du SPW et du TEC ainsi que la volonté de tous de voir ce projet aboutir. On espère que cette ligne rencontrera un vrai succès car les enjeux sont importants."

En termes d'emploi, elle ouvre également les perspectives. "Les demandeurs d'emploi de nos communes ne sont plus qu'à quelques minutes de Renaix et de la Flandre qui a une demande très importante de travailleurs, note Nicolas Dumont. Cela peut également amener des solutions pour les travailleurs de nos zonings même si je regrette un peu qu'il n'y ait pas d'arrêt au parc d’activités économiques de Leuze. Ce n'est pas faute de l'avoir demandé, mais je ne perds pas espoir de convaincre le TEC de s'y arrêter avec la nouvelle extension de notre PAE qui va accueillir à terme plus de 3000 travailleurs."

Travailleurs et étudiants vont en profiter.



Selon le bourgmestre péruwelzien, Vincent Palermo, l’arrivée de cette nouvelle ligne entre dans le cadre de la vision globale du développement socioéconomique de Péruwelz, avec cet attrait que constitue une bonne mobilité. "J’ai passé beaucoup de temps sur le sujet, dit-il. Cette ligne de bus va faciliter la vie aux personnes de Péruwelz qui travaillent sur Bruxelles et qui doivent prendre le train assez tôt au départ de la gare de Leuze. Je pense aussi aux étudiants. Péruwelz-Leuze en 16 minutes avec plusieurs points d’arrêt sur notre commune, c’est intéressant."

Le zoning Polaris sera donc desservi par cette ligne. "A terme, près de 1800 personnes vont travailler sur ce zoning, des emplois directs et indirects, poursuit le bourgmestre. Nous avons eu des réunions de travail avec les communes voisines afin de coordonner nos demandes et c’est très bien ainsi. On sort de la politicardisation qui entoure parfois les actions. Pour les travailleurs, des possibilités d’intervention sur leurs abonnements sont même possibles. Cette ligne peut offrir aussi des potentialités en termes de loisirs et de tourisme."

Retrouvez les horaires sur le site www.letec.be