Le bourgmestre l’a annoncé lors du dernier conseil communal à l’occasion du débat sur le soutien aux commerçants. La durée de validité du chèque-cadeau de 15 € va être prolongée.

"Ce sera jusqu’au 30 août. Pourquoi ? A mon avis, ce n’est pas au mois de mai ou au mois de juin qu’on va retrouver une économie comme on l’avait laissée il y a plus d’un an, d’où cette prolongation", a indiqué Vincent Palermo.

Par ailleurs, toujours au niveau des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire, sachez que l’obligation du port du masque dans certaines rues de Péruwelz et de Bon-Secours est prolongée jusqu’au 30 avril. Elle concerne toutes les personnes de plus de 12 ans.

A Péruwelz, voici les rues concernées : rue de la Ferté (à partir de la crèche les Marmots), rue de Roucourt, rue des Français, rue du Réthibaut, rue Pont-à-la-Faulx, rue Castiau (de la rue Pont-à-la-Faulx jusqu’à la rue du Vert Coron), rue Pétillon, rue du Biézet, rue Dubuisson, Grand-Place, Petite place, rue des Tanneurs, Place du Foyer péruwelzien, rue Flament, rue Bataille, rue Tondreau, rue Duez, place Deflinnes, rue Astrid, rue Simon, rue Albert Ier (y compris le parc Simon), rue des Chaufours jusqu’au parc à conteneurs, Boulevard Léopold III jusqu’au carrefour formé avec la rue du Moulin et le Vieux Chemin de Leuze, excepté l’avenue Gabriel Baugnies, rue du Berceau, rue de la Verte Chasse (y compris le parc De Keyser), rue de Blaton (à partir du Boulevard Léopold III jusqu’au carrefour formé avec la rue du Moulin).

Pour Bon-Secours : Avenue de la Basilique (à partir du carrefour formé avec la rue du Moulin et le Vieux Chemin de Leuze), rue d’Esquermes, rue Emile Baijot, rue de Saint-Amand (jusqu’au cimetière), Place Jean Absil, rue Royale, rue des Sapins (y compris la plaine), Allée Max Quintart, rue Pierre Taillez, rue du Château et rue du Nouveau-Monde.

Pour rappel, à Péruwelz, le port du masque est obligatoire dans les commerces ainsi que lors du marché du vendredi.

Le port du masque est également obligatoire, par tous les usagers de plus de 12 ans, dans toutes les files d’attentes aux abords des écoles et des commerces de l’entité.

Lors de la pratique sportive (par exemple jogging), le port du masque n’est pas obligatoire.

Par ailleurs, toute personne de plus de 12 ans doit être en possession d’un masque sur elle dès qu’elle se trouve dans l’espace public.