Suite aux nouvelles mesures décidées par les autorités communales, à savoir port du masque obligatoire dans l’intra-muros à Péruwelz et Bon-Secours et visites suspendues dans les homes et autres institutions à partir de ce jeudi et pour au moins quinze jours, le bourgmestre, Vincent Palermo, a adressé un message aux habitants de l’entité sur les réseaux sociaux.

"Nous traversons actuellement une période difficile tant physiquement que psychologiquement. Sachez que nous sommes près de vous et là pour vous. C’est d’ailleurs dans ce cadre que j’ai annoncé devoir prendre en urgence deux nouvelles mesures qui entreront en vigueur dès ce jeudi. La complexité, c’est de conjuguer libertés individuelles et préservation de la santé publique et je reste convaincu qu’il vaut mieux prévenir que guérir. La première mesure est l’interdiction des visites dans les homes et institutions de l’entité pour préserver la santé des résidents, du personnel et tenter de limiter les contaminations. La seconde est l’obligation du port du masque dans les zones à forte fréquentation. L’ensemble des rues concernées seront identifiées et indiquées clairement dans l’arrêté de police ainsi que dans une vidéo. Il s’agit essentiellement des centres-villes de Péruwelz et Bon-Secours qui sont des zones commerçantes où les citoyens se croisent sans nécessairement pouvoir respecter la distanciation sociale. Je suis conscient que ces rapports humains, familiaux, amicaux sont primordiaux et attendus mais malheureusement, l’évolution de la pandémie est exponentielle partout et Péruwelz n’est pas épargnée. C’est ensemble que nous viendrons à bout de ce virus."

Comme prévu, lors de sa permanence virtuelle postée ce mercredi après-midi sur la page Facebook de la Ville de Péruwelz et également sur www.peruwelz.be, le bourgmestre apporte des précisions sur les mesures tandis que la liste des rues concernées par le port du masque y est dévoilée.