Depuis novembre dernier, le service extrascolaire La Ré-Création s’est doté d’un nouveau lieu d’accueil au sein de l’école communale de La Roë.

La Ré-Création, c’est une moyenne de 450 enfants pris en charge chaque mois. Comme les besoins en matière d’accueil en dehors des heures de cours s’accroissent d’année en année et afin de répondre à la demande tout en maintenant la qualité des services, l’accueil extrascolaire s’organise donc désormais sur trois sites : Péruwelz (rue des Chaufours n°5), Wiers (Place n°18) et La Roë (rue Cornefin n°60).

L’accueil à la Roë a débuté en pleine période Covid-19, notamment parce qu’un lieu supplémentaire permettait de créer plus facilement des bulles assurant la sécurité sanitaire des enfants. Basé au sein de l’école communale de la Roë, cet espace bénéficie d’infrastructures sécurisées et adaptées : entrée indépendante, locaux de plain-pied, accès à la cour de récréation des maternelles, accès au hall sportif et facilité de parking pour les parents.

L’accueil extrascolaire a pour mission de s’inscrire dans la continuité de l’accueil des plus petits en crèche. Avec ce troisième site, La Ré-Création souhaite anticiper la rentrée scolaire prochaine et permettre d’accueillir davantage d’enfants. En délocalisant au cœur d’un quartier ou d’un village, l’accueil extrascolaire veut être au plus proche des familles et de leurs besoins.

Pour rappel, l’accueil extrascolaire s’adresse aux enfants de 2 ans et demi à 12 ans, scolarisés à Péruwelz, tous réseaux d’enseignement confondus. Il est ouvert avant et après l’école, à partir de 6 h jusqu’à 19 h 30, durant toute l’année. Lors des journées pédagogiques et pendant les vacances scolaires, les équipes encadrent les enfants en organisant de nombreuses activités et sorties. Le personnel est qualifié pour la prise en charge de vos enfants. La tarification est calculée en fonction des revenus.

Infos complémentaires auprès de Stéphane Defroyennes au 069/77 96 44 ou auprès de l’accueil extrascolaire de La Roë au 069/56 25 45 ou au 0470/905 433.