Lors du dernier conseil communal, le bourgmestre Vincent Palermo s’était réjoui du bon taux de vaccination dans la commune.

Au moins 34% de Péruwelziens ont déjà reçu une première dose et 9% les deux doses. Il y a beaucoup de questions autour de la vaccination mais il faut passer par cette étape pour retrouver une vie normale. Le vaccin est essentiel.

La situation sanitaire, sans le crier trop fort, semble s’améliorer. Le bourgmestre a pris un nouvel arrêté à propos du port du masque qui court jusqu’au 31 mai.

Ainsi, le port du masque buccal ou de toute autre alternative en tissu (ou lorsque cela n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial), par tous les usagers de plus de 12 ans, est obligatoire dans un rayon de 200 mètres se situant autour de toute entrée d'établissement d'enseignement (maternel, primaire, secondaire, enseignement spécialisé,...) et ce les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, entre 7h et 9h, entre 12h et 13h30 et entre 15h30 et 17h30.

Il l’est aussi dans un rayon de 200 mètres se situant autour de la gare SNCB les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis entre 7h et 9h, entre 12h et 13h30 et entre 15h30 et 17h30.

Même mesure, donc dans un rayon de 200 mètres, se situant autour de l'académie de musique et de l'institut de promotion sociale entre 16h et 21h30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, entre 13h30 et 14h30 ainsi qu'entre 18h30 et 19h30 les mercredis, entre 8h30 et 9h30 et entre 12h30 et 13h30 les samedis.

Il faut aussi porter le masque sur le parcours du marché hebdomadaire les vendredis de 7h à 13h, à savoir sur tout ou une partie des rues Astrid, Duelz, des Français, Simon, de la Place Deflinnes, sur le parking de la salle Roi Baudouin et de la Grand-Place.

Remarque importante : seuls les masques sans ventilation, fabriqués en tissu ou en matériau jetable, qui s'ajustent étroitement sur le visage, couvrent le nez, la bouche et le menton sont autorisés dans les zones précitées, ce qui exclut les écharpes, les cache-cous, les bandanas et les foulards.

Lors de la pratique sportive, par exemple le jogging, le port du masque n'est pas obligatoire.