La brasserie Caulier commence en beauté l’année 2021 avec notamment à son menu une nouvelle bière Triple et de nouvelles étiquettes.

Depuis plusieurs années, l’enseigne rencontre un grand succès avec la Paix Dieu, bière Triple brassée en période de pleine lune avec son verre iconique soufflé bouche et coupé en biais. Fort de cette réussite, le maître brasseur a mis au point fin 2020 une nouvelle Triple, la Bon Secours Prestige.

"Notre volonté est d’offrir avec notre gamme Bon Secours de véritables bières belges de caractère, assure Vincent Caulier, CEO de la brasserie. Cette nouvelle bière vient agrandir notre gamme qui en compte déjà six. Nous voulons répondre au mieux aux attentes du marché et de nos consommateurs."

Pour brasser cette nouvelle bière, trois céréales, à savoir l’orge, le froment et l’avoine, ont été utilisées et lui confèrent des saveurs diverses et complexes. Rondeur, notes d’épices : ses arômes d’agrumes en fin de bouche ainsi que son amertume légèrement prononcée laissent présager une nouvelle future réussite.

“Les premiers clients à l’avoir goûtée sont très enthousiastes et les retours reçus sont unanimes. Cette nouvelle Triple a tout pour devenir un futur best-seller, poursuit Vincent Caulier. Nous sommes tous très fiers et impatients de faire découvrir au public cette nouvelle bière.”

© DR

Nouvelle bière mais aussi nouvelle identité Bon Secours. Des étiquettes et un verre ont été développés afin d’apporter une image plus moderne en accord avec les objectifs de la gamme Bon Secours : proposer des bières de qualité, naturelles et vivantes.

“Outre la qualité remarquable de notre eau de puits, notre maître brasseur, grâce à un méticuleux travail de sélection de fournisseurs locaux, n’utilise que les meilleurs ingrédients, explique encore Vincent Caulier. Toutes les bières de la gamme Bon Secours sont non-pasteurisées et refermentées en bouteille. Nous sommes intransigeants sur ces points.”

Cette nouvelle étiquette constitue aussi l’occasion de rappeler l’attachement particulier de la brasserie au village de Bon Secours, village d’origine de la famille Caulier.

"Nous avons choisi le symbole du chêne car le village de Bon Secours est connu pour abriter l’un des plus grands domaines boisés de la région, précise le patron de la brasserie. A l’image de nos bières et de nos méthodes de fabrication artisanales, le chêne prend du temps pour se développer et montrer toute sa grandeur. Les racines présentes dans le logo témoignent de notre volonté de mettre en avant le terroir local et le respect de la tradition brassicole.”

Deux médailles

Début d’année en fanfare donc, mais la fin de l’année 2020 s’était avérée réjouissante aussi puisque la brasserie a obtenu deux nouvelles récompenses au prestigieux Brussels Beer Challenge : une médaille d’or pour la Paix Dieu dans la catégorie Triple et une médaille de bronze pour la Bon Secours Tradition dans la catégorie Blonde. “Ces récompenses sont la consécration du travail de toute une équipe depuis plusieurs années. Nous sommes fiers de recevoir cette reconnaissance du secteur et sommes très enthousiastes à l’idée de participer encore à de futurs concours”, note Guillaume Coulon, responsable qualité à la brasserie Caulier.

Selon Vincent Caulier, l’enseigne entend poursuivre dans cette voie. "Notre brasserie a réalisé de nombreux investissements ces dernières années, ces récompenses au Brussel Beer Challenge témoignent de la volonté de toute l’équipe de proposer des bières de qualité. Nous avons encore de nombreux projets en développement et sommes impatients de pouvoir les présenter au public."