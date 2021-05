Le bourgmestre fait le point sur les grands événements de l’année.

Non pour la gare aux fleurs et la Sainte-Anne, oui sans doute pour Rétro-Péruwelz en septembre et fin d’année chargée : 2021 sera encore impactée au niveau des événements organisés sur Péruwelz. La piscine, on l’a dit, sera quant à elle accessible. Le point avec le bourgmestre.