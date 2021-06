Après une année de stand-by liée à la crise Covid-19 et à des travaux de rénovation, la piscine communale en plein air de Péruwelz va ouvrir ses portes dès ce 23 juin et jusqu’au 11 septembre.

"Soit environ 70 jours d’ouverture, pour que tout le monde puisse en profiter, souligne le bourgmestre, Vincent Palermo. Il y aura bien entendu des mesures à respecter en fonction du protocole sanitaire."

C’est ainsi que quelques aménagements seront de mise. L’accès à la piscine se fera par l’entrée habituelle et la sortie par la rampe qui donne sur le parking. Une moyenne de 30 nageurs en même temps sera acceptée, à raison d’une séance de nage libre d’une heure par jour et par personne. Il ne sera donc pas possible de passer l’après-midi à prendre le soleil au bord de la piscine. Un nageur de moins de douze ans peut être accompagné d’une personne qui ne nage pas et un accompagnant est obligatoire pour les moins de 8 ans.

Par ailleurs, entre chaque tranche horaire, un quart d’heure de désinfection est prévu, tandis qu’il y aura des créneaux horaires spécifiques pour les institutions, plaines de jeux, accueil extrascolaire et clubs.

Le service des sports proposera des découvertes et de l’initiation à la natation, de l’aquafitness, de l’aquababy, des activités multisports aquatiques.

Cafétéria fermée

La cafétéria restera fermée. Deux distributeurs proposeront boissons et friandises qui doivent être dégustées assis à la terrasse.

L’accès à l’aire de jeux sera impossible via la piscine. L’aire sera accessible gratuitement uniquement via la grille située à côté de la salle des sports de la Verte-Chasse.

Un planning de réservations est mis en place via la plateforme https://www.bepluscenters.com/piscine-communale-peruwelz/login

Vous devez créer un compte, confirmer la création du compte via le mail que vous allez recevoir. Ensuite, vous pourrez réserver un créneau horaire de natation ou une séance d’aquafitness…

Le paiement se fait sur place. L’entrée est généralement fixée à 2 € pour les gens de l’entité et les tarifs sont légèrement plus élevés pour les personnes hors entité. Il existe aussi des tarifs pour les groupes ainsi que des formules d’abonnement.

Infos complémentaires au 069 25 40 89.