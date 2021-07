Si vous aimez photographier votre ville ou votre village, que vous soyez passionné de photographie ou simple amateur, ne manquez pas le concours photographique organisé cet été par la Ville de Péruwelz. Ce concours est mis sur pied dans le cadre de la mise à jour du site Internet de la Ville de Péruwelz.

L’objectif sera à la fois d’alimenter la base d’images photographiques de l’entité au travers de nouveaux regards, de valoriser les paysages péruwelziens dans leur ensemble, ville et villages compris, en cohérence avec le slogan “Péruwelz, une ville à la campagne” et d’impliquer activement les citoyens dans la dynamique de valorisation du patrimoine péruwelzien.

Attention, il faut avoir 18 ans au moins pour prendre part au concours. A travers J’aime Péruwelz et ses villages, vous aurez l’occasion de mettre en valeur votre patrimoine, de faire découvrir à tous des lieux peut-être méconnus du grand public. Pour participer au concours, envoyez simplement vos clichés, du plus classique au plus créatif, avant le 1er septembre 2021 à communication@peruwelz.be

Un jury composé du bourgmestre, de l’échevin de la culture et du patrimoine et de représentants du secteur culturel, associatif et médiatique analysera les clichés. Les photos seront de toute façon présentées au jury sans nom, de manière à préserver l’impartialité. Plusieurs catégories seront représentées et certaines œuvres seront mises à l’honneur lors d’une exposition au printemps 2022. D’autres photographies seront publiées sur le site Internet de la Ville ou encore dans le magazine communal.

Le règlement et formulaire d'inscription du concours est à télécharger sur www.peruwelz.be/concours-photo. Infos complémentaires au 069 25 40 43 ou 069 25 40 46.