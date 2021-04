Du commerce au rez-de-chaussée et des appartements à l’étage.

La commune de Péruwelz a fait l’acquisition d’un bâtiment sur la Grand-Place qui abritait autrefois l’établissement La Lorraine. But de l’opération : permettre à un indépendant de s’installer au rez-de-chaussée et faire du logement à l’étage. Un investissement productif, donc.

Jimmy Ababio (PS) a voulu savoir où en était ce dossier de rénovation. "Ça n’est pas chauffé. Il ne se passe rien là-bas pour l’instant et le bâtiment est en train de se dégrader. Quand les travaux auront-ils lieu ? Vous avez évoqué une surface commerciale mais est-ce que tout va être prévu pour éventuellement pouvoir accueillir de l’Horeca ou y aura-t-il plutôt des vêtements ? Comme ce sera une location, est-ce que la commune va se charger de mettre un coin cuisine ou pas ?"

Le bourgmestre, Vincent Palermo, a répondu que pour accueillir de l’Horeca, il faudrait de la place et ainsi prévoir une cuisine et une chambre froide.

"Ce qui va manger une partie des 120 m². Et si c’est pour n’avoir au final que 10 à 15 couverts, ce ne sera pas rentable. Ici, l’objectif est de moderniser, de valoriser le site, de donner un coup de jeune à l’endroit tout en le fondant dans le patrimoine. On pourrait donc y retrouver des vêtements, de la téléphonie ou des parfums mais pas de l’Horeca. N’oublions pas qu’il y aura des appartements au-dessus. Nous sommes d’ailleurs allés chercher 80% de subsides pour le logement et 60% pour l’espace commercial. Il faut avant tout de la quiétude."