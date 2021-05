Il fallait s’en douter. Il n’y aura pas de grands rassemblements autour des matchs des Diables sur le territoire de Péruwelz cette année. Le bourgmestre, Vincent Palermo, le confirme.

"Ecoutez, je ne suis pas un bourgmestre qui va interdire et je sais très bien que les gens vont se réunir entre amis pour regarder les rencontres à la télé, mais de notre côté, nous n’allons pas prévoir d’écran géant sur la Grand-Place par exemple. Ce serait inconscient. De toute façon, la jauge sera de 400 personnes maximum et pour l’instant, nous n’avons pas reçu de demandes particulières en ce sens. De manière générale d’ailleurs, à Péruwelz, nous n’avons pas à nous plaindre par rapport au respect du couvre-feu par les cafetiers."

Vincent Palermo a bien réfléchi à la question des écrans géants et des retransmissions en direct. "Les seuls endroits plus ou moins adéquats où cela aurait pu s’envisager, c’était sur un terrain de football, avec placement des gens sur les gradins s’il y en a et respect des distances. Mais en même temps, à cette période, les clubs sont justement occupés à refaire leurs terrains pour la saison prochaine. Donc, ça aurait été difficilement faisable quand même."

C’est vrai. Imaginez un but des Diables. Comment exiger des spectateurs que chacun reste à sa place sans s’embrasser ou sans entamer une farandole ?

"Et puis, la police devrait encore être mobilisée, de même que les ouvriers communaux, qui sont déjà fortement sollicités en ce moment", souligne le bourgmestre.