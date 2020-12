La demande de permis intégré relative à l’aménagement d’un ensemble commercial de près de 13 000 m² Neuve Chaussée à Péruwelz a été refusée par la Région wallonne via le fonctionnaire des implantations commerciales et le fonctionnaire délégué. Ce projet englobait la rénovation du magasin Trafic ainsi que la création d’autres cellules commerciales et avait été rentré par la branche immobilière du groupe Trafic.

La Ville de Péruwelz n’était pas chaude à l’idée de voir sortir de terre un tel ensemble. "D’autant qu’il y a déjà des cellules vides ailleurs à la Neuve Chaussée", avait rappelé le bourgmestre, Vincent Palermo.

Dans l’état actuel des choses, la commune ne voulait pas de ce projet. Même remarque du côté de la CCATM alors que l’observatoire du commerce avait lui aussi remis un avis défavorable.

Il faut voir à présent si le demandeur va aller en recours.