Afin d’encadrer la réouverture partielle de l’Horeca ce samedi 8 mai, une visioconférence a été organisée par le bourgmestre Vincent Palermo à destination des commerçants péruwelziens.

Suite à cette réunion, plusieurs demandes d’extension de terrasse ont été adressées à la Ville. Une analyse a été réalisée par les services ainsi que par la zone de police afin de garantir le respect des règles et d’assurer la sécurité des consommateurs.

Diverses demandes d’extension de terrasse ont été accordées provisoirement par la Ville : La Guinguette (Brasménil), La Force d’un rêve (Grand-Place), Presto Pizza (rue Astrid), R-mit bar (rue Astrid) et Les Caves d’Artois (place Deflinnes). Le long des nationales, c’est l’autorisation du SPW qui a été sollicitée pour Le T Vert (Neuve Chaussée) et La Maison du Couscous (Bon-Secours)

Dans certains cas, ces extensions se feront sur des emplacements de parking qui seront sécurisés grâce au placement de barrières Nadar.

Il a également été décidé de créer une zone de terrasse temporaire à la rue Astrid, sur le trottoir de droite, dans la portion située entre la place Deflinnes et la gare. Elle sera mise en place du 8 au 16 mai. Les conducteurs sont invités à lever le pied et le stationnement ne sera possible qu'à gauche dans cette zone de la rue Astrid.

Pour rappel, voici les conditions pour rouvrir les terrasses : tables de 4 personnes (sauf pour les foyers plus nombreux), respect d’1,5 m de distance, ouverture de 8 h à 22 h, avec un service à table, port du masque pour le personnel, pas de réservation obligatoire, espaces intérieurs accessibles pour se rendre aux toilettes, payer l'addition ou aller rejoindre sa table avec port du masque.

Les établissements Horeca qui ne se sont pas encore manifestés peuvent adresser leurs demandes au cabinet du bourgmestre via secretariat.bourgmestre@peruwelz.be