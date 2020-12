Les autorités communales péruwelziennes ont décidé de prolonger la mesure d’obligation de porter le masque jusqu’au 15 janvier pour les 12 ans et plus et ce dans le centre-ville et dans certaines rues de Bon-Secours. Vous pouvez retrouver la liste des rues concernées tant à Péruwelz qu’à Bon-Secours sur le site de la Ville (www.peruwelz.be). Cette mesure sera réévaluée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Pour rappel, le port du masque est obligatoire aussi dans les commerces ainsi que lors du marché du vendredi.

Le port du masque est également obligatoire, par tous les usagers de plus de 12 ans, dans toutes les files d’attentes aux abords des écoles et des commerces de l’entité.

Si vous faites votre jogging et que vous passez par les rues concernées par la mesure, là, le port du masque n’est pas obligatoire.