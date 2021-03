Il est aussi obligatoire sur le marché et dans les commerces.

Lors d’une permanence virtuelle, le bourgmestre de Péruwelz, Vincent Palermo, a rappelé la teneur des nouvelles mesures décidées suite au comité de concertation de vendredi dernier. La capsule est visible sur la page Facebook de la Ville de Péruwelz.

Par ailleurs, les autorités communales péruwelziennes annoncent la prolongation de l’obligation du port du masque jusqu’au 1er avril dans le centre-ville et à Bon-Secours. Là aussi, retrouvez les rues concernées sur le site de la Ville (www.peruwelz.be) ainsi que sur la page Facebook. La mesure concerne les personnes de plus de 12 ans.

La commune précise qu’à Péruwelz, le port du masque est obligatoire dans les commerces ainsi que lors du marché du vendredi et également, pour les plus de 12 ans, dans toutes les files d’attentes aux abords des écoles et des commerces de l’entité.

Lors de la pratique sportive, le port du masque n’est pas obligatoire. La commune rappelle que l’arrêté de police du Gouverneur de la province de Hainaut impose à toute personne de plus de 12 ans d’être en possession d’un masque sur elle dès qu’elle se trouve dans l’espace public.