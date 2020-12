Les autorités communales de Péruwelz ont décidé de prolonger plusieurs mesures sanitaires. D’abord, le port du masque reste obligatoire dans les commerces ainsi que lors du marché qui se tient le vendredi.



La Ville indique aussi que jusqu’au 18 décembre, le port du masque buccal ou d’une alternative en tissu ou lorsque cela n’est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial, par tous les usagers de plus de 12 ans, est obligatoire à toute heure dans certaines zones à Péruwelz et à Bon-Secours.

Vous pouvez retrouver la liste des rues concernées sur www.peruwelz.be et sur la page Facebook de la Ville de Péruwelz. La mesure sera réévaluée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Jusqu’au 18 décembre toujours, le port du masque est également obligatoire, par tous les usagers de plus de 12 ans, dans toutes les files d’attente aux abords des écoles et des commerces de l’entité.

Si vous pratiquez un sport, le jogging par exemple, dans les rues de Péruwelz et de Bon-Secours concernées normalement par le port du masque, celui-ci n’est alors pas obligatoire.

La Ville rappelle aussi que l’arrêté de police du Gouverneur de la province de Hainaut impose à toute personne de plus de 12 ans d’être en possession d’un masque sur elle dès qu’elle se trouve dans l’espace public. Le port du masque aux abords des écoles est également obligatoire dans un rayon de 200 mètres.

L’interdiction des visites dans les homes et autres institutions a aussi été prolongée jusqu'au 18 décembre à minuit, avec toujours des exceptions pour les personnes en fin de vie ou pour les personnes en syndrome de glissement sur base des règles édictées par la Région wallonne.

Plaines d’hiver annulées

Le secteur culturel est lui aussi impacté lourdement et jusqu’au 18 décembre, les ateliers organisés pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans au sein du foyer culturel Arrêt 59 sont suspendus.

La Ville annonce également que les animations jeunesse des congés d'hiver sont annulées (infos au 0470 90 35 86). Même remarque à propos des plaines communales d'hiver (infos au 0499 542 526 ou au 0472 742 713).