La ville de Péruwelz rappelle que les visites sont interdites dans les établissements d’hébergement et d’accueil de personnes âgées, de personnes porteuses d’un handicap, de personnes souffrant de troubles physiques ou psychiques, de personnes malades, de personnes précarisées et de jeunes enfants situés sur le territoire de Péruwelz et ce jusqu’au 20 novembre à minuit.

"Cette mesure pourrait être prolongée si la situation l’exige, précise-t-on encore du côté de la Ville. Par exception, les visites sont autorisées pour les personnes en fin de vie ou pour les personnes en syndrome de glissement sur base des règles édictées par la Région wallonne."



Evidemment, port du masque et autres mesures de distanciation sociale sont de rigueur dans ces cas.

Retrouvez toutes les précisions sur www.peruwelz.be